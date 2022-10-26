Сколько будет продолжаться война: главный бюджетный прогноз на 2023 год и 16 военных сценариев
Проект государственного бюджета рассчитан на основе прогноза продолжения активных боевых действий в первой половине 2023 года. Обсуждение макроэкономической ситуации с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко в Европейской бизнес ассоциации состоялось 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА .
"В основу госбюджета 2023 взят прогноз, согласно которому активные боевые действия продлятся первые 6 месяцев, хотя всего рассматривается около 16 различных военных сценариев - от менее до более оптимистичных", - говорится в сообщении.
По консервативному бюджетному сценарию, в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%. Прогнозируемый курс доллара на 2023 год - 42,2 гривны за доллар, добавили в ЕБА.
Напомним, в августе 2022 года только 9% украинцев считали , что война будет длиться менее трех месяцев. Доля оптимистов упала в три раза по сравнению с маем, когда скорое окончание войны прогнозировали 27% респондентов.
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