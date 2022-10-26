ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько будет продолжаться война: главный бюджетный прогноз на 2023 год и 16 военных сценариев

Новина українською →
Украина, Среда 26 октября 2022 13:57
Сколько будет продолжаться война: главный бюджетный прогноз на 2023 год и 16 военных сценариев Фото: обучение ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект государственного бюджета рассчитан на основе прогноза продолжения активных боевых действий в первой половине 2023 года. Обсуждение макроэкономической ситуации с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко в Европейской бизнес ассоциации состоялось 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА .

"В основу госбюджета 2023 взят прогноз, согласно которому активные боевые действия продлятся первые 6 месяцев, хотя всего рассматривается около 16 различных военных сценариев - от менее до более оптимистичных", - говорится в сообщении.

По консервативному бюджетному сценарию, в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%. Прогнозируемый курс доллара на 2023 год - 42,2 гривны за доллар, добавили в ЕБА.

Напомним, в августе 2022 года только 9% украинцев считали , что война будет длиться менее трех месяцев. Доля оптимистов упала в три раза по сравнению с маем, когда скорое окончание войны прогнозировали 27% респондентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев