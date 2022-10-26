Сколько будет продолжаться война: главный бюджетный прогноз на 2023 год и 16 военных сценариев

Проект государственного бюджета рассчитан на основе прогноза продолжения активных боевых действий в первой половине 2023 года. Обсуждение макроэкономической ситуации с первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко в Европейской бизнес ассоциации состоялось 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА .

"В основу госбюджета 2023 взят прогноз, согласно которому активные боевые действия продлятся первые 6 месяцев, хотя всего рассматривается около 16 различных военных сценариев - от менее до более оптимистичных", - говорится в сообщении.

По консервативному бюджетному сценарию, в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%. Прогнозируемый курс доллара на 2023 год - 42,2 гривны за доллар, добавили в ЕБА.