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Українці спрогнозували, скільки триватиме війна

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Украина, Вівторок 20 вересня 2022 13:56
Українці спрогнозували, скільки триватиме війна Фото: третина українців не знають, коли закінчиться війна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тільки 9% українців вважають, що війна триватиме менше, ніж три місяці. У серпні 2022 року частка оптимістів впала в три рази в порівняні з травнем, коли швидке закінчення війни прогнозували 27% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведене Національним демократичним інститутом (НДІ).

За даними опитування, 19% українців вважають, що війна триватиме від 3 до 6 місяців, ще 16% заявили від 6 до 12 місяців. Заявили, війна закінчиться не раніше, ніж через рік, 18% респондентів.

Водночас 37% сказали, що не знають, коли закінчиться війна.

Українці спрогнозували, скільки триватиме війна

Дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2510 завершеними інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, в серпні 2022 року більшість опитаних (55%) казали, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України і відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть більш радикальні - перемогою у війні для них буде знищення російської армії і сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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