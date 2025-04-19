Скільки триватиме комендантська година на Великдень 2025. Деталі за регіонами
У Великодню ніч 2025 року в більшості областей України діятиме звична комендантська година. Водночас у кількох регіонах її тривалість скоротили, щоб віряни могли відвідати святкові богослужіння.
РБК-Україна розповідає, скільки триватиме комендантська година у різних регіонах на Великдень.
Де скоротили комендантську годину
У Хмельницькій області на Великдень комендантська година триватиме лише з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалено Радою оборони області. Також посилено заходи безпеки: збільшено кількість патрулів, проведено інструктажі для духовенства, забезпечено доступ до укриттів.
У Кіровоградській області обмеження діятимуть з 00:00 до 04:00, замість звичних 23:00 - 05:00. Заплановані перевірки укриттів та інформування населення щодо дій під час повітряної тривоги.
Тривалість комендантської години на Великдень у різних регіонах
У багатьох регіонах влада вирішила не змінювати тривалість комендантської години, щоб зберегти безпеку в умовах воєнного стану:
- Івано-Франківська область - з 00:00 до 05:00, масові заходи скасовані;
- Волинська область - з 00:00 до 05:00;
- Київська область та столиця - з 00:00 до 05:00, богослужіння рекомендують проводити онлайн;
- Херсонська область - з 21:00 до 05:00, заборонені нічні служби, освячення кошиків та відвідування кладовищ (виняток - поховання);
- Рівненська область - з 00:00 до 05:00, богослужіння транслюватимуть онлайн;
- Запоріжжя та область - нічні служби скасовано, освячення кошиків відбудеться у суботу й неділю, Пасха транслюватиметься онлайн;
- Сумська область - з 23:00 до 05:00, у святкові дні будуть запроваджені посилені заходи безпеки.
Повний перелік комендантської години по регіонах:
- Черкаська область - 00:00 - 04:00;
- Чернігівська область - 00:00 - 04:00;
- Чернівецька область - 00:00 - 04:00;
- Полтавська область - 00:00 - 04:00;
- Кіровоградська область - 00:00 - 04:00;
- Дніпропетровська область - 00:00 - 05:00;
- Київ та Київська область - 00:00 - 05:00;
- Львівська область - 00:00 - 05:00;
- Миколаївська область - 00:00 - 05:00;
- Одеська область - 00:00 - 05:00;
- Рівненська область - 00:00 - 05:00;
- Тернопільська область - 00:00 - 05:00;
- Вінницька область - 00:00 - 05:00;
- Волинська область - 00:00 - 05:00;
- Житомирська область - 00:00 - 05:00;
- Івано-Франківська область - 00:00 - 05:00;
- Сумська область - 23:00 - 05:00;
- Харківська область - 23:00 - 05:00;
- Донецька область - 21:00 - 05:00;
- Луганська область - 21:00 - 05:00;
- Запорізька область - 21:00 - 05:00.
Окремі громади мають локальні зміни:
- Нікопольський район Дніпропетровщини - 23:00 - 04:00;
- Синельникове - 22:00 - 05:00;
- Очаківська громада на Миколаївщині - 23:00 - 05:00.
Єдиним регіоном, де обмежень на пересування вночі немає, залишається Закарпатська область з обласним центром в Ужгороді.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що у 2025 році Великдень припадає на 20 квітня. Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко наголошує на важливості духовної підготовки до Великодня. Він підкреслює, що головне - це не освячення паски, а очищення душі через сповідь і причастя. Священнослужитель закликає вірян зосередитися на молитві, роздумах про жертву Христа та участі в богослужіннях, особливо під час Страсного тижня. Також він пояснює, чому Великдень святкують за старим стилем, незважаючи на перехід церкви на новоюліанський календар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.