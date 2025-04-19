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Сколько продлится комендантский час на Пасху 2025. Детали по регионам

Суббота 19 апреля 2025 07:14
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Сколько продлится комендантский час на Пасху 2025. Детали по регионам Фото: Освящение Пасхальной корзины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Пасхальную ночь 2025 года в большинстве областей Украины будет действовать привычный комендантский час. В то же время в нескольких регионах его продолжительность сократили, чтобы верующие могли посетить праздничные богослужения.

РБК-Украина рассказывает, сколько продлится комендантский час в разных регионах на Пасху.

Где сократили комендантский час

В Хмельницкой области на Пасху комендантский час продлится только с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принято Советом обороны области. Также усилены меры безопасности: увеличено количество патрулей, проведены инструктажи для духовенства, обеспечен доступ к укрытиям.

В Кировоградской области ограничения будут действовать с 00:00 до 04:00, вместо привычных 23:00 - 05:00. Запланированы проверки укрытий и информирование населения о действиях во время воздушной тревоги.

Продолжительность комендантского часа на Пасху в разных регионах

Во многих регионах власти решили не менять продолжительность комендантского часа, чтобы сохранить безопасность в условиях военного положения:

  • Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00, массовые мероприятия отменены;
  • Волынская область - с 00:00 до 05:00;
  • Киевская область и столица - с 00:00 до 05:00, богослужения рекомендуют проводить онлайн;
  • Херсонская область - с 21:00 до 05:00, запрещены ночные службы, освящение корзин и посещение кладбищ (исключение - погребение);
  • Ровенская область - с 00:00 до 05:00, богослужения будут транслировать онлайн;
  • Запорожье и область - ночные службы отменены, освящение корзин состоится в субботу и воскресенье, Пасха будет транслироваться онлайн;
  • Сумская область - с 23:00 до 05:00, в праздничные дни будут введены усиленные меры безопасности.

Полный перечень комендантского часа по регионам:

  • Черкасская область - 00:00 - 04:00;
  • Черниговская область - 00:00 - 04:00;
  • Черновицкая область - 00:00 - 04:00;
  • Полтавская область - 00:00 - 04:00;
  • Кировоградская область - 00:00 - 04:00;
  • Днепропетровская область - 00:00 - 05:00;
  • Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;
  • Львовская область - 00:00 - 05:00;
  • Николаевская область - 00:00 - 05:00;
  • Одесская область - 00:00 - 05:00;
  • Ровенская область - 00:00 - 05:00;
  • Тернопольская область - 00:00 - 05:00;
  • Винницкая область - 00:00 - 05:00;
  • Волынская область - 00:00 - 05:00;
  • Житомирская область - 00:00 - 05:00;
  • Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;
  • Сумская область - 23:00 - 05:00;
  • Харьковская область - 23:00 - 05:00;
  • Донецкая область - 21:00 - 05:00;
  • Луганская область - 21:00 - 05:00;
  • Запорожская область - 21:00 - 05:00.

Отдельные общины имеют локальные изменения:

  • Никопольский район Днепропетровской области - 23:00 - 04:00;
  • Синельниково - 22:00 - 05:00;
  • Очаковская громада на Николаевской области - 23:00 - 05:00.

Единственным регионом, где ограничений на передвижение ночью нет, остается Закарпатская область с областным центром в Ужгороде.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что в 2025 году Пасха приходится на 20 апреля. Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко отмечает важность духовной подготовки к Пасхе. Он подчеркивает, что главное - это не освящение паски, а очищение души через исповедь и причастие. Священнослужитель призывает верующих сосредоточиться на молитве, размышлениях о жертве Христа и участии в богослужениях, особенно во время Страстной недели. Также он объясняет, почему Пасху празднуют по старому стилю, несмотря на переход церкви на новоюлианский календарь.

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