Сколько продлится комендантский час на Пасху 2025. Детали по регионам
В Пасхальную ночь 2025 года в большинстве областей Украины будет действовать привычный комендантский час. В то же время в нескольких регионах его продолжительность сократили, чтобы верующие могли посетить праздничные богослужения.
РБК-Украина рассказывает, сколько продлится комендантский час в разных регионах на Пасху.
Где сократили комендантский час
В Хмельницкой области на Пасху комендантский час продлится только с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принято Советом обороны области. Также усилены меры безопасности: увеличено количество патрулей, проведены инструктажи для духовенства, обеспечен доступ к укрытиям.
В Кировоградской области ограничения будут действовать с 00:00 до 04:00, вместо привычных 23:00 - 05:00. Запланированы проверки укрытий и информирование населения о действиях во время воздушной тревоги.
Продолжительность комендантского часа на Пасху в разных регионах
Во многих регионах власти решили не менять продолжительность комендантского часа, чтобы сохранить безопасность в условиях военного положения:
- Ивано-Франковская область - с 00:00 до 05:00, массовые мероприятия отменены;
- Волынская область - с 00:00 до 05:00;
- Киевская область и столица - с 00:00 до 05:00, богослужения рекомендуют проводить онлайн;
- Херсонская область - с 21:00 до 05:00, запрещены ночные службы, освящение корзин и посещение кладбищ (исключение - погребение);
- Ровенская область - с 00:00 до 05:00, богослужения будут транслировать онлайн;
- Запорожье и область - ночные службы отменены, освящение корзин состоится в субботу и воскресенье, Пасха будет транслироваться онлайн;
- Сумская область - с 23:00 до 05:00, в праздничные дни будут введены усиленные меры безопасности.
Полный перечень комендантского часа по регионам:
- Черкасская область - 00:00 - 04:00;
- Черниговская область - 00:00 - 04:00;
- Черновицкая область - 00:00 - 04:00;
- Полтавская область - 00:00 - 04:00;
- Кировоградская область - 00:00 - 04:00;
- Днепропетровская область - 00:00 - 05:00;
- Киев и Киевская область - 00:00 - 05:00;
- Львовская область - 00:00 - 05:00;
- Николаевская область - 00:00 - 05:00;
- Одесская область - 00:00 - 05:00;
- Ровенская область - 00:00 - 05:00;
- Тернопольская область - 00:00 - 05:00;
- Винницкая область - 00:00 - 05:00;
- Волынская область - 00:00 - 05:00;
- Житомирская область - 00:00 - 05:00;
- Ивано-Франковская область - 00:00 - 05:00;
- Сумская область - 23:00 - 05:00;
- Харьковская область - 23:00 - 05:00;
- Донецкая область - 21:00 - 05:00;
- Луганская область - 21:00 - 05:00;
- Запорожская область - 21:00 - 05:00.
Отдельные общины имеют локальные изменения:
- Никопольский район Днепропетровской области - 23:00 - 04:00;
- Синельниково - 22:00 - 05:00;
- Очаковская громада на Николаевской области - 23:00 - 05:00.
Единственным регионом, где ограничений на передвижение ночью нет, остается Закарпатская область с областным центром в Ужгороде.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, что в 2025 году Пасха приходится на 20 апреля. Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко отмечает важность духовной подготовки к Пасхе. Он подчеркивает, что главное - это не освящение паски, а очищение души через исповедь и причастие. Священнослужитель призывает верующих сосредоточиться на молитве, размышлениях о жертве Христа и участии в богослужениях, особенно во время Страстной недели. Также он объясняет, почему Пасху празднуют по старому стилю, несмотря на переход церкви на новоюлианский календарь.
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