Скільки у США залишилося фінансів для військової допомоги Україні: відповідь Пентагону

Він сказав, що у Міноборони все ще є трохи більше ніж 5,4 мільярда доларів для допомоги Україні.

Райдер уточнив, що ці фінанси виділяються в рамках президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.