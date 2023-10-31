Сколько у США осталось финансов для военной помощи Украине: ответ Пентагона

Он сказал, что у Минобороны все еще есть чуть более 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине.

Райдер уточнил, что эти финансы выделяются в рамках президентских полномочий.

Недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов.

Помощь Украине и Израилю от США

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.