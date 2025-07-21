Скільки сосисок можна їсти без шкоди для здоров’я: названо точну кількість

Сосиски - швидка та зручна страва, яку обожнюють і дорослі, і діти. Проте медики нагадують: це не найкорисніший продукт, і зловживання ним може негативно вплинути на здоров’я. Але повністю виключати сосиски з раціону необов’язково - головне знати безпечну порцію.
РБК-Україна розповідає, скільки сосисок на тиждень можна вживати.
За рекомендаціями дієтологів, оптимально - не більше 150 грамів сосисок на тиждень, що дорівнює приблизно двом-трьом невеликим сосискам. Таку кількість організм здатен перетравити без значного навантаження, якщо інші продукти харчування збалансовані.
Сосиски містять:
Найбезпечніші - сосиски категорії "вищого гатунку", у складі яких щонайменше 80% м’яса. Також варто обирати вироби без глутамату натрію, з мінімальним вмістом добавок і консервантів. Уважно читайте етикетку - менше інгредієнтів, зрозумілі назви - краща якість.
Не їжте сосиски щодня. Краще поєднувати їх із великою кількістю овочів і не смажити, а варити або запікати. Так ви мінімізуєте негативний вплив на травну систему.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, МОЗ України, Всесвітня організація охорони здоров’я.