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Скільки сосисок можна їсти без шкоди для здоров’я: названо точну кількість

Фото: Скільки сосисок можна вживати без шкоди для здоров’я (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Сосиски - швидка та зручна страва, яку обожнюють і дорослі, і діти. Проте медики нагадують: це не найкорисніший продукт, і зловживання ним може негативно вплинути на здоров’я. Але повністю виключати сосиски з раціону необов’язково - головне знати безпечну порцію.

РБК-Україна розповідає, скільки сосисок на тиждень можна вживати.

Скільки сосисок можна з’їдати на тиждень?

За рекомендаціями дієтологів, оптимально - не більше 150 грамів сосисок на тиждень, що дорівнює приблизно двом-трьом невеликим сосискам. Таку кількість організм здатен перетравити без значного навантаження, якщо інші продукти харчування збалансовані.

Чим небезпечне надмірне споживання?

Сосиски містять:

  • велику кількість солі (що підвищує ризик гіпертонії),
  • насичені жири (які негативно впливають на серцево-судинну систему),
  • нітрит натрію - консервант, який надає продукту рожевого кольору, але при регулярному споживанні може бути потенційно канцерогенним.
  • Також у дешевих сосисках часто містяться м’ясні залишки, шкіра, соєвий білок та інші замінники, які знижують поживну цінність продукту.

Які сосиски обирати?

Найбезпечніші - сосиски категорії "вищого гатунку", у складі яких щонайменше 80% м’яса. Також варто обирати вироби без глутамату натрію, з мінімальним вмістом добавок і консервантів. Уважно читайте етикетку - менше інгредієнтів, зрозумілі назви - краща якість.

Не їжте сосиски щодня. Краще поєднувати їх із великою кількістю овочів і не смажити, а варити або запікати. Так ви мінімізуєте негативний вплив на травну систему.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, МОЗ України, Всесвітня організація охорони здоров’я.

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