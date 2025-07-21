Скільки сосисок можна їсти без шкоди для здоров’я: названо точну кількість

Скільки сосисок можна з’їдати на тиждень?

За рекомендаціями дієтологів, оптимально - не більше 150 грамів сосисок на тиждень, що дорівнює приблизно двом-трьом невеликим сосискам. Таку кількість організм здатен перетравити без значного навантаження, якщо інші продукти харчування збалансовані.

Чим небезпечне надмірне споживання?

Сосиски містять:

велику кількість солі (що підвищує ризик гіпертонії),

насичені жири (які негативно впливають на серцево-судинну систему),

нітрит натрію - консервант, який надає продукту рожевого кольору, але при регулярному споживанні може бути потенційно канцерогенним.

Також у дешевих сосисках часто містяться м’ясні залишки, шкіра, соєвий білок та інші замінники, які знижують поживну цінність продукту.

Які сосиски обирати?

Найбезпечніші - сосиски категорії "вищого гатунку", у складі яких щонайменше 80% м’яса. Також варто обирати вироби без глутамату натрію, з мінімальним вмістом добавок і консервантів. Уважно читайте етикетку - менше інгредієнтів, зрозумілі назви - краща якість.

Не їжте сосиски щодня. Краще поєднувати їх із великою кількістю овочів і не смажити, а варити або запікати. Так ви мінімізуєте негативний вплив на травну систему.