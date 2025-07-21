Сколько сосисок можно есть без вреда для здоровья: названо точное количество

Сосиски - быстрое и удобное блюдо, которое обожают и взрослые, и дети. Однако медики напоминают: это не самый полезный продукт, и злоупотребление им может негативно повлиять на здоровье. Но полностью исключать сосиски из рациона необязательно - главное знать безопасную порцию.
РБК-Украина рассказывает, сколько сосисок в неделю можно употреблять.
По рекомендациям диетологов, оптимально - не более 150 граммов сосисок в неделю, что равно примерно двум-трем небольшим сосискам. Такое количество организм способен переварить без значительной нагрузки, если другие продукты питания сбалансированы.
Сосиски содержат:
Самые безопасные - сосиски категории "высшего сорта", в составе которых не менее 80% мяса. Также стоит выбирать изделия без глутамата натрия, с минимальным содержанием добавок и консервантов. Внимательно читайте этикетку - меньше ингредиентов, понятные названия - лучшее качество.
Не ешьте сосиски каждый день. Лучше сочетать их с большим количеством овощей и не жарить, а варить или запекать. Так вы минимизируете негативное влияние на пищеварительную систему.
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При написании материала использовались следующие источники: рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, МОЗ Украины, Всемирная организация здравоохранения.