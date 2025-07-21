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Сколько сосисок можно есть без вреда для здоровья: названо точное количество

Понедельник 21 июля 2025 15:45
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Сколько сосисок можно есть без вреда для здоровья: названо точное количество Фото: Сколько сосисок можно употреблять без вреда для здоровья (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Сосиски - быстрое и удобное блюдо, которое обожают и взрослые, и дети. Однако медики напоминают: это не самый полезный продукт, и злоупотребление им может негативно повлиять на здоровье. Но полностью исключать сосиски из рациона необязательно - главное знать безопасную порцию.

РБК-Украина рассказывает, сколько сосисок в неделю можно употреблять.

Сколько сосисок можно съедать в неделю?

По рекомендациям диетологов, оптимально - не более 150 граммов сосисок в неделю, что равно примерно двум-трем небольшим сосискам. Такое количество организм способен переварить без значительной нагрузки, если другие продукты питания сбалансированы.

Чем опасно чрезмерное потребление?

Сосиски содержат:

  • большое количество соли (что повышает риск гипертонии),
  • насыщенные жиры (которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему),
  • нитрит натрия - консервант, который придает продукту розовый цвет, но при регулярном потреблении может быть потенциально канцерогенным.
  • Также в дешевых сосисках часто содержатся мясные остатки, кожа, соевый белок и другие заменители, которые снижают питательную ценность продукта.

Какие сосиски выбирать?

Самые безопасные - сосиски категории "высшего сорта", в составе которых не менее 80% мяса. Также стоит выбирать изделия без глутамата натрия, с минимальным содержанием добавок и консервантов. Внимательно читайте этикетку - меньше ингредиентов, понятные названия - лучшее качество.

Не ешьте сосиски каждый день. Лучше сочетать их с большим количеством овощей и не жарить, а варить или запекать. Так вы минимизируете негативное влияние на пищеварительную систему.

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При написании материала использовались следующие источники: рекомендации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, МОЗ Украины, Всемирная организация здравоохранения.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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