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Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа

10:15 19.08.2026 Ср
3 мин
Доллар и евро взяли направление на снижение
aimg Анастасия Мацепа
Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют на 19 августа (коллаж РБК-Украина)
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После вчерашнего роста евро и доллара банки просмотрели свои курсы. В среду, 19 августа, большинство учреждений снизили стоимость продажи основных валют.

Где сегодня дешевле купить доллары и евро и сколько будут стоить 100 долларов в разных банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,88 грн. (-2 коп.), евро – по 51,95 грн. (-5 коп.).
  • Самый дешевый доллар среди крупных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн (-9 коп.).
  • Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагают Monobank – 52,06 грн (-24 коп.) и ПриватБанк для карт – 52,08 грн (-27 коп.).
  • Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн (без изменений).
  • Самый высокий курс покупки евро установил Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,75 грн (без изменений).
  • За 100 долларов в банках придется заплатить от 4490 до 4515 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 19 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,88 (-2 коп.) грн. для продажи и 44,80 (без изменений) грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,95 (-5 коп.) грн., а покупают – по 51,80 (без изменений) грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа

Фото: курс валют в обменниках 19 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 (-9 коп.) грн, а для карт курс составляет 45,04 (без изменений) грн. Евро в отделениях можно купить по 52,10 (-5 коп.) грн., а для карт – по 52,08 (-27 коп.) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,95 (+13 коп.) грн, а для карт – по 45,15 (без изменений) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,10 (+7 коп.) грн, а для карт – по 52,40 (-5 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (-10 коп.) грн, а по коммерческому курсу – по 45,00 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,30 (-10 коп.) грн.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) грн., а евро – по 52,06 (-24 коп.) грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 19 августа

Фото: курс валют в банках 19 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,95 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,00 грн и Monobank – 45,03 грн.

Дороже всего американскую валюту продает Ощадбанк для карт – 45,15 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Monobank – 52,06 грн. Далее следуют ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПриватБанк в отделениях – 52,10 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,10 грн и ПУМБ – 52,30 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карт – 44,60 грн, ПУМБ в отделениях – 44,50 грн, ПриватБанк для карт – 44,45 грн, а в отделениях ПриватБанка – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,75 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,65 грн, ПУМБ – 51,60 грн, Monobank – 51,50 грн, ПриватБанк для карт – 51,45 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,10 грн.

Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня

  • ПриватБанк (в отделениях) – 4490 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 4 495 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4500 грн.
  • Monobank – 4503 грн.
  • ПУМБ (в отделениях) – 4510 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 515 грн.
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