Скільки сьогодні коштують 100 доларів: курс долара та євро в банках на 16 вересня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 16 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,84 грн для продажу (-1 коп. до попереднього дня) та 44,73 грн для купівлі (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,05 грн (-5 коп.), а купують – по 51,84 грн (+1 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 грн (без змін), а купує по 44,25 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (без змін), а купівлі – 44,40 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,90 грн (без змін), а продати банку – по 50,90 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 52,08 грн (без змін), а купівлі – 51,26 грн (+5 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а купує по 44,50 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (+4 коп.), а купівлі – 44,50 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,95 грн (-4 коп.), а продати – по 51,40 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 52,10 грн (без змін), а купівлі – 51,35 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (без змін), а купує по 44,40 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,80 грн (без змін), а купують по 44,50 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 52,00 грн (без змін), а продати банку – по 51,30 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує по 44,43 грн (без змін). Євро продають по 51,99 грн (без змін), а купують по 51,30 грн (без змін).

Фото: курс валют у банках 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні у ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,85 грн, «Мобільний Ощад» – 44,90 грн та Ощадбанк для карток – 44,99 грн.

Найвища ціна долара серед наведених пропозицій – у ПУМБ за готівковим курсом, 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,90 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, ПУМБ – 52,00 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн та Ощадбанк для карток – 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують Ощадбанк через «Мобільний Ощад» та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, ПУМБ за готівковим курсом та ПриватБанк для карток – по 44,40 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків – у ПриватБанку у відділеннях, 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через Ощадбанк у «Мобільному Ощаді» – 51,40 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,35 грн, ПУМБ та Monobank – по 51,30 грн, ПриватБанк для карток – 51,26 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 50,90 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні