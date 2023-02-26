Скільки сили ППО збили крилатих ракет та дронів-камікадзе: відповідь Повітряних сил ЗСУ

Українські військові з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими війська РФ били територією України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія Inform.