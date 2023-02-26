Сколько силы ПВО сбили крылатых ракет и дронов-камикадзе: ответ Воздушных сил ВСУ

Украинские военные с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми войска РФ били по территории Украины.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армія Inform .

"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие эффективно работающие на нашу Победу системы. Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет окупантов и более 610 иранских ударных дронов", - отметил Олещук.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ, украинские силы ПВО ожидают получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA, которые вскоре станут на защиту украинского неба.