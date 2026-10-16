Скільки шкіл в Україні готові до тривог та відключень світла: дані МОН

Скільки шкіл можуть навчатися під час тривог

За словами міністра, укриттями охоплені 82% учнів і вихованців дитячих садків. Однак не всі сховища пристосовані для проведення занять.

"42% шкіл може продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей", - зазначив Бутенко.

Минулого року на облаштування укриттів виділили 6 млрд гривень. Із цієї суми 1 млрд гривень уперше спрямували на дитячі садки.

За даними міністра, роботи розпочали за 131 проєктом, 13 із них уже завершили, а понад 40 перебувають на завершальному етапі.

Бутенко також наголосив на необхідності адаптувати навчальний процес до тривалих повітряних тривог і розробляти чіткі алгоритми дій для закладів освіти.

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Скільки шкіл мають резервне живлення

Понад 9 тисяч шкіл, або 87% від загальної кількості, мають резервні джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин. Серед них - генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.

За словами міністра, понад 90% шкіл, які зараз працюють очно або у змішаному форматі, також забезпечені такими джерелами живлення.

Крім того, уряд виділив додаткові 500 млн гривень на енергетичну стійкість закладів освіти. Ще 1,5 млн гривень у межах програми ЮНІСЕФ отримали прифронтові регіони.

Як навчаються діти в Україні

На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% - у змішаному форматі, а 11% - дистанційно. Загалом цього навчального року навчання розпочали близько 3,4 млн дітей.

Через посилення російських атак заклади освіти змушені змінювати формат роботи. Зокрема, у громадах, де припинилося підвезення учнів до шкіл, Міністерство освіти і науки рекомендує переходити на дистанційне навчання.

За словами Бутенка, там, де виникають проблеми з підвезенням дітей, громади та обласні військові адміністрації мають шукати можливості для використання резервів пального для шкільних автобусів.