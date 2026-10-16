Скільки шкіл в Україні готові до тривог та відключень світла: дані МОН

В Україні лише 42% шкіл можуть продовжувати навчання під час повітряної тривоги, а не просто перечікувати небезпеку в укритті. Водночас більшість закладів освіти мають резервне живлення для роботи під час відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами міністра, укриттями охоплені 82% учнів і вихованців дитячих садків. Однак не всі сховища пристосовані для проведення занять.
"42% шкіл може продовжувати навчання під час тривоги, а не лише укрити дітей", - зазначив Бутенко.
Минулого року на облаштування укриттів виділили 6 млрд гривень. Із цієї суми 1 млрд гривень уперше спрямували на дитячі садки.
За даними міністра, роботи розпочали за 131 проєктом, 13 із них уже завершили, а понад 40 перебувають на завершальному етапі.
Бутенко також наголосив на необхідності адаптувати навчальний процес до тривалих повітряних тривог і розробляти чіткі алгоритми дій для закладів освіти.
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Понад 9 тисяч шкіл, або 87% від загальної кількості, мають резервні джерела живлення, які дають змогу працювати понад вісім годин. Серед них - генератори, енергетичні установки та сонячні панелі.
За словами міністра, понад 90% шкіл, які зараз працюють очно або у змішаному форматі, також забезпечені такими джерелами живлення.
Крім того, уряд виділив додаткові 500 млн гривень на енергетичну стійкість закладів освіти. Ще 1,5 млн гривень у межах програми ЮНІСЕФ отримали прифронтові регіони.
На початку жовтня майже 70% шкіл працювали очно, понад 19% - у змішаному форматі, а 11% - дистанційно. Загалом цього навчального року навчання розпочали близько 3,4 млн дітей.
Через посилення російських атак заклади освіти змушені змінювати формат роботи. Зокрема, у громадах, де припинилося підвезення учнів до шкіл, Міністерство освіти і науки рекомендує переходити на дистанційне навчання.
За словами Бутенка, там, де виникають проблеми з підвезенням дітей, громади та обласні військові адміністрації мають шукати можливості для використання резервів пального для шкільних автобусів.
Раніше РБК-Україна писало, що під час тривалих повітряних тривог школи зможуть адаптувати навчання залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Зокрема, дозволено поєднувати очний і дистанційний формати, а якщо укриття не вміщує всіх учнів, пріоритет надаватимуть математиці, природничим наукам, мовам, громадянській освіті та історії.
Також ми розповідали, що МОН підготувало рекомендації для шкіл на випадок тривалих повітряних тривог і відключень світла. Вони передбачають скорочення уроків, дистанційне та асинхронне навчання, а також п'ять рівнів реагування залежно від тривалості знеструмлення. Крім того, школи мають підготувати запаси води, їжі та пального щонайменше на 48 годин.