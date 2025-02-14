Скільки ще солдатів КНДР може залучити РФ у Курській області: відповідь Зеленського

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Зеленського, наразі Росія хоче залучити близько двох-трьох тисяч північнокорейських військових. Солдати КНДР будуть залучені на Курському напрямку.

"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - відповів Зеленський.

Солдати КНДР у Росії

У 2024 році стало відомо, що Російська Федерація залучила північнокорейських військових для участі у бойових діях у Курській області. Північнокорейські солдати атакували українські позиції, використовуючи тактику масових наступів, однак такі атаки призвели до значних втрат серед північнокорейських підрозділів.

У січні цього року стало відомо, що північнокорейські війська припинили участь у бойових діях у Курській області. Причина - значні втрати. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, на лінії фронту в цьому регіоні все ще перебувають північнокорейські солдати, і ситуація потребує подальшого спостереження для визначення реальних змін у їхній активності.