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Скільки ракет залишилося у Росії в арсеналі: відповідь Резнікова

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - заявив міністр.

За даними Міноборони, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Наразі в арсеналі Росії залишилося:

  • 124 ракети для "Іскандерів";
  • 272 "Калібри";
  • 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

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