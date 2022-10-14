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Сколько еще ракет имеет Россия в своем арсенале: ответ Резникова

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет. Однако в ее запасах еще более 600 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов", - заявил министр.

По данным Минобороны, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

Сейчас в арсенале России осталось:

  • 124 ракеты для "Искандеров";
  • 272 "Калибры";
  • 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля.

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