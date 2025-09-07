Скільки ще голів до тисячі? Роналду оновив особистий рекорд та збільшив відрив від Мессі

Дубль у Єревані

Поєдинок кваліфікації ЧС Вірменія – Португалія завершився розгромною перемогою гостей – 5:0. Роналду забив другий та четвертий голи своєї команди. Таким чином він досяг позначки у 140 голів на рівні національних збірних.

Зазначимо, що 40-річний форвард в останніх 10 матчах за Португалію відзначився 10 забитими м'ячами.

На шляху до тисячі

Загалом на рахунку Роналду вже 941 гол за кар'єру. Це абсолютний рекорд у світовому футболі, який португалець регулярно оновлює, незважаючи на вік.

Нападник має мету забити 1000 голів. Тож до історичного показника залишилось ще 59 точних ударів.

Другим за кількістю забитих м'ячів за всю історію є Ліонель Мессі, який днями провів останній домашній матч за збірну Аргентини. На його рахунку 879 точних ударів. Трійку топ-голеадорів з 762-ма м'ячами замикає легендарний бразилець Пеле.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець португальського острова Мадейра, входить до когорти найвидатніших футболістів в історії. Вихованець лісабонського "Спортінга", на професіональному рівні дебютував у сезоні-2002/03.

У 2003 році він перебрався до МЮ та провів 6 сезонів на Туманному Альбіон. Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три роки провів за туринський "Ювентус".

Після невдалого повернення до МЮ, у січні 2023-го підписав із аравійським "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробив орієнтовно 500 млн євро "чистими". Новий контракт, укладений влітку 2025-го, зв'язав португальця з клубом ще на два роки.

У колекції трофеїв Роналду титули чемпіона Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип інших індивідуальних нагород.