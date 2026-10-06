Скільки ще часу українці готові терпіти війну: результати опитування

Більшість українців (62%) готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Показники стійкості громадян залишаються стабільними попри посилення ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними соціологів, переважна більшість громадян України зберігає готовність до тривалого протистояння:
Порівняно з попереднім опитуванням наприкінці липня-на початку серпня показники практично не змінилися.
У всіх без винятку регіонах України половина або більше респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки знадобиться. Показники по областях також залишаються стабільними.
Окремо соціологи виділяють столицю - 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у кінці липня-на початку серпня було 69%).
Опитування проводилось упродовж 12-21 вересня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У всіх регіонах України (підконтрольна Києву територія) було опитано 1002 респонденти.
Нагадаємо, більшість українців відчувають розчарування та сором через діяльність нинішньої влади. За останній рік частка громадян, які мають негативні емоції щодо владних інституцій, помітно зросла.
Зазначимо, половина українців вважають, що влада не виконує необхідних зобов’язань для швидкого вступу України до ЄС. Водночас 46% громадян дотримуються протилежної думки.