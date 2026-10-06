Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса

По данным социологов, большинство граждан Украины сохраняет готовность к длительному противостоянию:

62% опрошенных утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно;

4% говорят об условно долгом периоде - 1 год;

23% готовы терпеть более короткий срок - несколько месяцев или пол года;

11% не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с предыдущим опросом в конце июля-начале августа показатели практически не изменились.

Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

Результаты в регионах и Киеве

Во всех регионах Украины половина или более респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько понадобится. Показатели по областям также остаются стабильными.

Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

Отдельно социологи выделяют столицу - 72% киевлян готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в конце июля-начале августа было 69%).

Опрос проводился в течение 12-21 сентября 2026 методом телефонных интервью. Во всех регионах Украины (подконтрольная Киеву территория) было опрошено 1002 респондента.