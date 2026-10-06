Скільки ще часу українці готові терпіти війну: результати опитування

Більшість українців (62%) готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Показники стійкості громадян залишаються стабільними попри посилення ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, переважна більшість громадян України зберігає готовність до тривалого протистояння:

62% опитаних стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно;

4% говорять про умовно довгий період - 1 рік;

23% готові терпіти коротший термін - декілька місяців або пів року;

11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Порівняно з попереднім опитуванням наприкінці липня-на початку серпня показники практично не змінилися.

Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

Результати в регіонах та Києві

У всіх без винятку регіонах України половина або більше респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки знадобиться. Показники по областях також залишаються стабільними.

Фото: скільки часу українці готові терпіти війну (КМІС)

Окремо соціологи виділяють столицю - 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у кінці липня-на початку серпня було 69%).

Опитування проводилось упродовж 12-21 вересня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У всіх регіонах України (підконтрольна Києву територія) було опитано 1002 респонденти.