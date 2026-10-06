Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса
Большинство украинцев (62%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Показатели стойкости граждан остаются стабильными, несмотря на усиление вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным социологов, большинство граждан Украины сохраняет готовность к длительному противостоянию:
- 62% опрошенных утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно;
- 4% говорят об условно долгом периоде - 1 год;
- 23% готовы терпеть более короткий срок - несколько месяцев или пол года;
- 11% не смогли определиться со своим мнением.
По сравнению с предыдущим опросом в конце июля-начале августа показатели практически не изменились.
Результаты в регионах и Киеве
Во всех регионах Украины половина или более респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько понадобится. Показатели по областям также остаются стабильными.
Отдельно социологи выделяют столицу - 72% киевлян готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в конце июля-начале августа было 69%).
Опрос проводился в течение 12-21 сентября 2026 методом телефонных интервью. Во всех регионах Украины (подконтрольная Киеву территория) было опрошено 1002 респондента.
Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по поводу властных институтов, заметно возросла.
Отметим, половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимые обязательства для быстрого вступления Украины в ЕС. В то же время 46% граждан придерживаются противоположного мнения.