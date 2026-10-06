ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса

12:20 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса Иллюстративное фото: украинцы ответили, сколько еще времени готовы терпеть войну (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Большинство украинцев (62%) готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Показатели стойкости граждан остаются стабильными, несмотря на усиление вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, большинство граждан Украины сохраняет готовность к длительному противостоянию:

  • 62% опрошенных утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно;
  • 4% говорят об условно долгом периоде - 1 год;
  • 23% готовы терпеть более короткий срок - несколько месяцев или пол года;
  • 11% не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с предыдущим опросом в конце июля-начале августа показатели практически не изменились.

Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса
Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

Результаты в регионах и Киеве

Во всех регионах Украины половина или более респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько понадобится. Показатели по областям также остаются стабильными.

Сколько еще времени украинцы готовы терпеть войну: результаты опроса
Фото: сколько времени украинцы готовы терпеть войну (КМИС)

Отдельно социологи выделяют столицу - 72% киевлян готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в конце июля-начале августа было 69%).

Опрос проводился в течение 12-21 сентября 2026 методом телефонных интервью. Во всех регионах Украины (подконтрольная Киеву территория) было опрошено 1002 респондента.

Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по поводу властных институтов, заметно возросла.

Отметим, половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимые обязательства для быстрого вступления Украины в ЕС. В то же время 46% граждан придерживаются противоположного мнения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине
Новости
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья