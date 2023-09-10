Скільки російських військових наразі перебуває в Україні: відповідь ГУР

Російська Федерація зосередила на території України більше 420 тисяч військовослужбовців. Їх кількість не включає Росгвардію та інші силові структури, які забезпечують окупаційну владу.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії", повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна "

"РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях", - розповів Скібіцький.

За словами заступника голови ГУР, за більше ніж півтора року війни Російська так й не досягла стратегічної мети щодо повної окупації території України. Зокрема терористи мали й інші цілі, наприклад, повна окупації Луганської та Донецької областей.

"І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області”, - пояснив Скібіцький.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські військові ліквідували ще 490 російських окупантів протягом минулої доби. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 630 одиниць особового складу.

Тим часом за словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни просунулися у Запорізькій області, а також південніше Бахмута Донецької області.