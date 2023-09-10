Сколько российских военных сейчас находится в Украине: ответ ГУР

Российская Федерация сосредоточила на территории Украины более 420 тысяч военнослужащих. Их количество не включает Росгвардию и другие силовые структуры, которые обеспечивают оккупационную власть.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время встречи "Ялтинской европейской стратегии", сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина "

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях", - рассказал Скибицкий.

По словам заместителя главы ГУР, за более чем полтора года войны Россия так и не достигла стратегической цели по полной оккупации территории Украины. В частности террористы имели и другие цели, например, полная оккупации Луганской и Донецкой областей.

"И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях - Купянск-Лиман, и это Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", - пояснил Скибицкий.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские военные ликвидировали еще 490 российских оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 630 единиц личного состава.

Между тем по словам аналитиков Института изучения войны (ISW), наши воины продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области.