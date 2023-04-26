Скільки російських сил перебуває в Україні: названо кількість

За даними MMC, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.

Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк. За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Загалом, станом на сьогодні, 26 квітня, проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Нагадаємо, сьогодні речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів, чи є загроза ракетних ударів по Україні на 9 травня.

Також раніше ми писали, що окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.

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