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Сколько российских сил находится в Украине: названо количество

Фото: военные РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации используют более 360 тысяч человек в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

По данным MMC, враг направляет усилия по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержание под контролем временно оккупированных территорий.

Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк. По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

В общем, по состоянию на сегодня, 26 апреля, против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.

Напомним, сегодня представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал, есть ли угроза ракетных ударов по Украине на 9 мая.

Также ранее мы писали, что оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.

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