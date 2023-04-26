Чи є загроза ракетних ударів по Україні на 9 травня: відповідь ГУР
Армія РФ накопичує ракетний потенціал, однак це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує як в окремі дати, так і без них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", - сказав Юсов.
Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж над цим працює й українська розвідка, і міжнародні партнери.
"Готуємось до відповідних реакцій", - додав Юсов.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 25 квітня російські військові вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
Також раніше ми писали, що окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.
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