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Чи є загроза ракетних ударів по Україні на 9 травня: відповідь ГУР

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Україна, Середа 26 квітня 2023 15:53
Чи є загроза ракетних ударів по Україні на 9 травня: відповідь ГУР Фото: речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

Армія РФ накопичує ракетний потенціал, однак це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує як в окремі дати, так і без них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", - сказав Юсов.

Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж над цим працює й українська розвідка, і міжнародні партнери.

"Готуємось до відповідних реакцій", - додав Юсов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 25 квітня російські військові вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Також раніше ми писали, що окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.

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