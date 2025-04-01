Скільки російських активів заморозила Швейцарія: розкрито суму

Швейцарія загалом заморозила 7,4 мільярда швейцарських франків російських активів (8,38 млрд доларів). Сума за останній рік зросла майже на два мільярди доларів.

Про оце повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger .

Згідно з даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), станом на березень 2025-го вартість активів країни-терориста заморожених у Швейцарії становить 8,38 млрд доларів. Сума зросла на 1,81 млрд доларів через розслідування відмивання грошей й додаткові замороження.

Водночас 60 млн швейцарських франків (67 млн доларів) були розблоковані через недотримання юридичних вимог для замороження.