Скільки російських активів заморозила Швейцарія: розкрито суму
Швейцарія загалом заморозила 7,4 мільярда швейцарських франків російських активів (8,38 млрд доларів). Сума за останній рік зросла майже на два мільярди доларів.
Про оце повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.
Згідно з даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), станом на березень 2025-го вартість активів країни-терориста заморожених у Швейцарії становить 8,38 млрд доларів. Сума зросла на 1,81 млрд доларів через розслідування відмивання грошей й додаткові замороження.
Водночас 60 млн швейцарських франків (67 млн доларів) були розблоковані через недотримання юридичних вимог для замороження.
Заморожені активи Росії
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Заходу заморозили російські активи, що перебували на їхніх територіях. Сума таких активів оцінюється приблизно в 300 мільярдів доларів США, більша частина яких зберігається в Європейському Союзі. Санкції торкнулися як резервів Центрального банку Росії, так і коштів російських олігархів, пов’язаних із режимом. Це стало одним із ключових фінансових важелів тиску на Москву.
Нещодавно група американських сенаторів закликали адміністрацію голови Білого дому Дональда Трампа передати понад 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів для допомоги Україні.
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