Сколько российских активов заморозила Швейцария: раскрыта сумма

Швейцария в целом заморозила 7,4 миллиарда швейцарских франков российских активов (8,38 млрд долларов). Сумма за последний год выросла почти на два миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), по состоянию на март 2025-го стоимость активов страны-террориста замороженных в Швейцарии составляет 8,38 млрд долларов. Сумма выросла на 1,81 млрд долларов из-за расследования отмывания денег и дополнительных замораживаний. В то же время 60 млн швейцарских франков (67 млн долларов) были разблокированы из-за несоблюдения юридических требований для замораживания.