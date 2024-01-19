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Скільки у Росії залишилось "на ходу" модифікацій А-50: відповідь Юсова

Фото: Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Росії залишилось до десяти літаків А-50 двох різних модифікацій. Водночас країна-терорист не має можливості виробляти нові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Реакція на збиття А-50 й пошкодження Іл-22

"Реакцію можна порівняти з реакцією на знищення крейсера "Москва". Це також дуже знакові події й дії українських Сил оборони дуже успішні. Заперечення, замовчування й визнання", - розповів Юсов. 

За словами представника ГУР, ворог ще не скоро зможе відновити пошкоджений Іл-22. Зокрема повертатись на попередні позиції терористи також не планують через страх знову потрапити під вогонь Сил оборони й Повітряних сил. 

Скільки "на ходу" 

Як розповів Юсов, у Росії ще залишилось менше десятка літаків А-50, зокрема його модифікацій. 

"Власне, мінусуємо ці, про які згадали (пошкоджений Іл-22 та А-50 у Білорусі, - ред.) й важливий факт Росія втратила можливість виробляти такі літаки. Втрата кожної такої одиниці - не відновлювана. Це величезна втрата, якщо говорити про суми коштів. Але крім цього й те, що вони не можуть повернути на поле бою", - пояснив Юсов. 

Ліквідація літака А-50

14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що збиття А-50 та пошкодженні Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості ворога завдавати масовані удари. 

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