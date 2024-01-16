У Повітряних силах оцінили, як вплине збиття А-50 на обстріли по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Як це вплине? Ну прилетить інший літак і буде забезпечувати. Чи вплине це на якіїсь, можливо, обстріли. Ну, певною мірою. Але російські ракети та дрони, їм не надто потрібен літак для ДРЛВ (дальнього радіолокаційного виявлення - ред.)", - зазначив він.

Спікер нагадав, що і дрони, і ракети, росіяни програмують ще на землі і вони летять за вказаними маршрутами та за вказаними цілями.

"Літак ДРЛС може лише виявляти пуски ракет нашої ППО і таким чином надати інформацію на власне свої командні пункти", - зазначив він.

Хороший знак

Загалом, Ігнат назвав "хорошим знаком" знищення ворожого літака А-50.

"Справді, мабуть, вперше в історії літак такого класу, літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом з командним пунктом були блискавично знищені. Противник позбавився серйозного літака. Знищення А-50 - це дуже хороший знак, і для нас, і для країн Заходу", - констатував військовий.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У свою чергу спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. При цьому в Росії вже запустили фейк через інцидент з літаками А-50 та Іл-22.

Зазначимо, що загалом у Росії може бути 9 одиниць А-50, але не всі з них боєздатні. Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - у матеріалі.