RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько у России осталось "на ходу" модификаций А-50: ответ Юсова

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У России осталось до десяти самолетов А-50 двух различных модификаций. В то же время страна-террорист не имеет возможности производить новые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Реакция на сбитие А-50 и повреждение Ил-22

"Реакцию можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва". Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешные. Отрицание, замалчивание и признание", - рассказал Юсов. 

По словам представителя ГУР, враг еще не скоро сможет восстановить поврежденный Ил-22. В частности возвращаться на прежние позиции террористы также не планируют из-за страха снова попасть под огонь Сил обороны и Воздушных сил. 

"Но да, понятно, что определенные запасы еще, в частности этим модификаций самолетов, у них есть меньше десятка", - пояснил Юсов.

Сколько "на ходу"

Как рассказал Юсов, в России еще осталось менее десятка самолетов А-50, в частности его модификаций.

"Собственно, минусуем эти, о которых упомянули (поврежденный Ил-22 и А-50 в Беларуси, - ред.) и важный факт Россия потеряла возможность производить такие самолеты. Потеря каждой такой единицы - не восстанавливаемая. Это огромная потеря, если говорить о суммах средств. Но кроме этого и то, что они не могут вернуть на поле боя", - пояснил Юсов.

Ликвидация самолета А-50

14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ущерб А-50 и повреждение Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГУРРоссийская Федерация