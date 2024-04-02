Скільки в Росії ракет і як довго можуть продовжуватись обстріли енергетики: відповідь ГУР

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - розповів виданню представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що росіяни починають серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запаси підходять до 900 одиниць - в масованих ударах робиться пауза.

Зараз, за словами Скібіцького, росіяни вже наближаються до цього ліміту.

"Росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", - пояснив представник ГУР.