Сколько в России ракет и как долго могут продолжаться обстрелы энергетики: ответ ГУР

Россия планирует весной провести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике. Однако ее запасы ракет истощаются, поэтому стране-агрессорке снова нужна пауза для накопления.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кремль собирает силы. Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет".
"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", - рассказал изданию представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.
Он отметил, что россияне начинают серию ударов, когда им удается накопить более 900 ракет. Когда запасы подходят к 900 единиц - в массированных ударах делается пауза.
Сейчас, по словам Скибицкого, россияне уже приближаются к этому лимиту.
"Россия, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", - объяснил представитель ГУР.
Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.
Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.
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