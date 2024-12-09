Скільки Росія витратила грошей на війну проти України з 2022 року: відповідь Пентагону

"А тим часом Росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість Путіна (Володимир Путін, диктатор РФ, - ред.). З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона втратила понад 200 мільярдів доларів", - заявив голова Пентагону.

Також він додав, що втрати Росії лише за перший рік повномасштабної війни більші, ніж втрати Москви в усіх її конфліктах, починаючи з Другої світової війни, разом узятих.

Рекордна сума на війну

8 грудня Путін підписав закон про бюджет Росії на 2025 рік, який передбачає 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів) на оборону, що більше, ніж у 2024 році.

Як відзначив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, наразі усі дії ворога свідчать про те, що він розглядає сценарій продовження повномасштабної війни проти України як базовий. Водночас позиція Києва залишається незмінною - мир через силу.

Окремо додамо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський також підписав бюджет на 2025 рік.