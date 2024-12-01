Путін затвердив бюджет РФ на 2025 рік з рекордною сумою на війну
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2025 рік. На війну РФ направить рекордну суму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associted Press.
Як зазначали російські державні ЗМІ, уряд РФ заклав доходи російського бюджету на понад 40 трлн рублів
Близько 32,5% бюджету РФ було виділено на оборону, що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів). Це більше у порівнянні з 2024 роком, коли на оборону Росія виділила 28,3%, бюджету.
Обидві палати російського парламенту також затвердили цей бюджетний план.
Бюджет України
Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський підписав бюджет на 2025 рік. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн гривень. Доходи - 2,05 трлн гривень.
На оборону та зброю в бюджеті України виділили 2,23 трлн гривень. 420,9 млрд гривень направили на соціальний захист, 217 млрд - на охорону здоров'я, 199 млрд - на освіту.
Варто додати, що в Україні з 1 грудня зросли податки. РБК-Україна пояснювало, хто та скільки має платити, і що зміниться з нового року.
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