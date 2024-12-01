Путін затвердив бюджет РФ на 2025 рік з рекордною сумою на війну

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет Росії на 2025 рік. На війну РФ направить рекордну суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associted Press.

Близько 32,5% бюджету РФ було виділено на оборону, що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів). Це більше у порівнянні з 2024 роком, коли на оборону Росія виділила 28,3%, бюджету.

Бюджет України

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський підписав бюджет на 2025 рік. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн гривень. Доходи - 2,05 трлн гривень.

На оборону та зброю в бюджеті України виділили 2,23 трлн гривень. 420,9 млрд гривень направили на соціальний захист, 217 млрд - на охорону здоров'я, 199 млрд - на освіту.

Варто додати, що в Україні з 1 грудня зросли податки. РБК-Україна пояснювало, хто та скільки має платити, і що зміниться з нового року.

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