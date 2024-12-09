Сколько Россия потратила денег на войну против Украины с 2022 года: ответ Пентагона

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потратила более 200 миллиардов долларов на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время Национального форума безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.
"А тем временем Россия заплатила потрясающую цену за безрассудство Путина (Владимир Путин, диктатор РФ, - ред.). С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она потеряла более 200 миллиардов долларов", - заявил глава Пентагона.
Также он добавил, что потери России только за первый год полномасштабной войны больше, чем потери Москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых.
8 декабря Путин подписал закон о бюджете России на 2025 год, предусматривающий 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов) на оборону, что больше, чем в 2024 году.
Как отметил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, все действия врага свидетельствуют о том, что он рассматривает сценарий продолжения полномасштабной войны против Украины как базовый. В то же время, позиция Киева остается неизменной - мир через силу.
Отдельно добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский также подписал бюджет на 2025 год.
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