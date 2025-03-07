UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Скільки Росія виробляє "шахедів" та інших далекобійних БпЛА: актуальні дані

Ілюстративне фото: мкільки Росія виробляє "шахедів" та інших далекобійних БпЛА (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Російській Федерації (РФ) вдалось перейняти в Ірану технології виробництва дронів типу Shahed, масштабувати його, а також диференціювати. Сьогодні лінійка повітряних засобів ураження ширша, ніж торік.

Під час обстрілів України російські терористи, крім "класичних "Шахедів" ("Герань-2"), запускають також й схожу версію "Гарпія-А1", а іноді й спрощену модифікацію "Герань-1". Також додатково атакують дрони-"болванки" без боєзаряду, а також "Гербер", який здатний нести невеликий бойовий заряд.  

Скільки Росія виготовляє "Шахедів" 

Згідно з даними РБК-Україна, Росія сьогодні здатна щомісяця виготовляти:

  • близько 900 "Шахедів"/"Герань-2";
  • не менше тисячі "Пародій"; 
  • більше двох тисяч "Гарпій" та "Герберів" (20% на 80%). 

Відповідні обсяги виробництва пояснюють, яким чином Росії вдається підтримувати регулярні масовані атаки БпЛА. З вересня 2024-го країна-терорист щомісяця запускає по областях України щонайменше 1,3 тисячі дронів, а в окремих ділянках фронту - більше двох тисяч. 

Ділянки запуску "Шахедів" 

Сьогодні ворог здатний запускати дрони з семи локацій: 

  • з полігонів Чауда в тимчасово окупованому Криму й Навля у Брянській області; 
  • з аеродромів "Халіно" у Курській області, "Орел-Південний", "Шаталово" у Смоленській області, "Міллерово" у Ростовській області і Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краю. 

За інформацією РБК-Україна, Росія планує до середини 2025-го відкрити ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БпЛА за одну атаку. 

Масовані обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до масованих обстрілів. У тому ж числі ворог щоночі запускає дрони, що створює серйозну загрозу для цивільних. Під час атак терористи використовують ракети, безпілотники, артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи).

Сьогоднішня ніч, 7 березня, не стала виключенням. Детальніше про останній масований обстріл - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні