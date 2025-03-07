Скільки Росія виробляє "шахедів" та інших далекобійних БпЛА: актуальні дані

Під час обстрілів України російські терористи, крім "класичних "Шахедів" ("Герань-2"), запускають також й схожу версію "Гарпія-А1", а іноді й спрощену модифікацію "Герань-1". Також додатково атакують дрони-"болванки" без боєзаряду, а також "Гербер", який здатний нести невеликий бойовий заряд.

Скільки Росія виготовляє "Шахедів"

Згідно з даними РБК-Україна, Росія сьогодні здатна щомісяця виготовляти:

близько 900 "Шахедів"/"Герань-2";

не менше тисячі "Пародій";

більше двох тисяч "Гарпій" та "Герберів" (20% на 80%).

Відповідні обсяги виробництва пояснюють, яким чином Росії вдається підтримувати регулярні масовані атаки БпЛА. З вересня 2024-го країна-терорист щомісяця запускає по областях України щонайменше 1,3 тисячі дронів, а в окремих ділянках фронту - більше двох тисяч.

Ділянки запуску "Шахедів"

Сьогодні ворог здатний запускати дрони з семи локацій:

з полігонів Чауда в тимчасово окупованому Криму й Навля у Брянській області;

з аеродромів "Халіно" у Курській області, "Орел-Південний", "Шаталово" у Смоленській області, "Міллерово" у Ростовській області і Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краю.

За інформацією РБК-Україна, Росія планує до середини 2025-го відкрити ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БпЛА за одну атаку.