Скільки Росія виробляє "шахедів" та інших далекобійних БпЛА: актуальні дані

Російській Федерації (РФ) вдалось перейняти в Ірану технології виробництва дронів типу Shahed, масштабувати його, а також диференціювати. Сьогодні лінійка повітряних засобів ураження ширша, ніж торік.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сотні "шахедів" щоночі. Як Росія виснажує ППО та що буде через зупинку допомоги від США".
Під час обстрілів України російські терористи, крім "класичних "Шахедів" ("Герань-2"), запускають також й схожу версію "Гарпія-А1", а іноді й спрощену модифікацію "Герань-1". Також додатково атакують дрони-"болванки" без боєзаряду, а також "Гербер", який здатний нести невеликий бойовий заряд.
Згідно з даними РБК-Україна, Росія сьогодні здатна щомісяця виготовляти:
Відповідні обсяги виробництва пояснюють, яким чином Росії вдається підтримувати регулярні масовані атаки БпЛА. З вересня 2024-го країна-терорист щомісяця запускає по областях України щонайменше 1,3 тисячі дронів, а в окремих ділянках фронту - більше двох тисяч.
Сьогодні ворог здатний запускати дрони з семи локацій:
За інформацією РБК-Україна, Росія планує до середини 2025-го відкрити ще додаткових п'ять майданчиків, щоби вийти на "пропускну спроможність" у 500 БпЛА за одну атаку.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до масованих обстрілів. У тому ж числі ворог щоночі запускає дрони, що створює серйозну загрозу для цивільних. Під час атак терористи використовують ракети, безпілотники, артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи).
Сьогоднішня ніч, 7 березня, не стала виключенням. Детальніше про останній масований обстріл - в матеріалі РБК-Україна.
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