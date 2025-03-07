Сколько Россия производит "шахедов" и других дальнобойных БпЛА: актуальные данные

Российской Федерации (РФ) удалось перенять у Ирана технологии производства дронов типа Shahed, масштабировать его, а также дифференцировать. Сегодня линейка воздушных средств поражения шире, чем в прошлом году.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США".
Во время обстрелов Украины российские террористы, кроме "классических "Шахедов" ("Герань-2"), запускают также и похожую версию "Гарпия-А1", а иногда и упрощенную модификацию "Герань-1". Также дополнительно атакуют дроны-"болванки" без боезаряда, а также "Гербер", который способен нести небольшой боевой заряд.
Согласно данным РБК-Украина, Россия сегодня способна ежемесячно изготавливать:
Соответствующие объемы производства объясняют, каким образом России удается поддерживать регулярные массированные атаки БпЛА. С сентября 2024-го страна-террорист ежемесячно запускает по областям Украины не менее 1,3 тысячи дронов, а в отдельных участках фронта - более двух тысяч.
Сегодня враг способен запускать дроны с семи локаций:
По информации РБК-Украина, Россия планирует до середины 2025-го открыть еще дополнительных пять площадок, чтобы выйти на "пропускную способность" в 500 БпЛА за одну атаку.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно прибегает к массированным обстрелам. В том же числе враг каждую ночь запускает дроны, что создает серьезную угрозу для гражданских. Во время атак террористы используют ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).
Сегодняшняя ночь, 7 марта, не стала исключением. Подробнее о последнем массированном обстреле - в материале РБК-Украина.
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