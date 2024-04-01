Скільки Росія могла накопичити ракет типу "Калібр": оцінка ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Згадуючи дані Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за листопад 2023 року, видання пише, що Росія на той момент мала накопичений запас в 165 ракет типу "Калібр". У тому ж числі, темп виробництва міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

Відповідно до вищезгаданих даних, наразі мова може йти про те, що ворог за останні чотири місяці накопичив від 80 до 120 ракет. Або ж від 245 до 285 ракет, якщо рахувати можливий загальний запас терористів.

"Для порівняння, чисто щоб проілюструвати тенденцію - станом на той же листопад 2023 року російські загарбники мали в запасі лише 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/555/55, тобто уже тут "на старті" кількість КР (крилатих ракет, - ред.) повітряного базування виявилась дещо меншою, аніж кількість "Калібрів", - пише видання.

Також видання нагадує про те, що, згідно з офіційним звітом Повітряних сил, в проміжку між 21 та 31 березня, росіяни застосували 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55. Через вичерпання запасу крилатих ракет, ворог може "розпакувати" запас "Калібрів". Водночас росіяни й далі можуть покладатись

Російські "Калібри"

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російським терористам сьогодні проблематично доставляти й обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", оскільки логістика й інфраструктура залишається в севастопольських бухтах. У тому ж числі ракетоносіям проблематично добиратися до тимчасово окупованого Криму, оскільки походи пов'язані з підвищеною загрозою атак надводних дронів.

Також керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр", які може застосувати проти України. Водночас в Росії було прийнято рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.

Також керівник ГУР додав, що росіяни, можливо, продовжать завдавати удари по енергетиці нашої країни.