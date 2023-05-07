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Сколько лет мины могут быть опасными после установки: объяснение спасателей

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Воскресенье 07 мая 2023 13:10
Сколько лет мины могут быть опасными после установки: объяснение спасателей Фото: спасатели рассказали, сколько лет мины могут быть опасными после установки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине продолжают каждый день находить мины россиян на деоккупированных территориях. Они могут оставаться опасными еще десятки лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель начальника мобильного спасательного центра ГСЧС Юрий Цикенюк.

По его словам, мины являются одним из самых подлых методов ведения войны. При этом россияне оставляют их в домах мирных жителей.

Он отметил, что после завершения войны самой большой опасностью для населения будут минные поля и ловушки, установленные россиянами. Такие ловушки могут сработать не только от наезда техники, но и если на них наступит человек.

"Мина со своими характеристиками в течение 70 лет может держать свое боевое состояние. То есть, в течение этого времени теоретически она может взорваться", - уточнил Цикенюк.

Напомним, ранее сотрудники ГСЧС объяснили, какие существуют типы противопехотных мин и чем они опасны.

Также мы писали, что в окрестностях Чернигова 4 мая на мине подорвался трактор, который обрабатывал поле.

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