Сколько лет мины могут быть опасными после установки: объяснение спасателей

В Украине продолжают каждый день находить мины россиян на деоккупированных территориях. Они могут оставаться опасными еще десятки лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил первый заместитель начальника мобильного спасательного центра ГСЧС Юрий Цикенюк.

По его словам, мины являются одним из самых подлых методов ведения войны. При этом россияне оставляют их в домах мирных жителей.

Он отметил, что после завершения войны самой большой опасностью для населения будут минные поля и ловушки, установленные россиянами. Такие ловушки могут сработать не только от наезда техники, но и если на них наступит человек.

"Мина со своими характеристиками в течение 70 лет может держать свое боевое состояние. То есть, в течение этого времени теоретически она может взорваться", - уточнил Цикенюк.