На околицях Чернігова трактор підірвався на міні

На околицях Чернігові у четвер, 4 травня, на міні підірвався трактор, який обробляв поле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що близько 13:20 жителі Чернігова почули вибух. Причиною цього була детонація міни.

За попередньою інформацією, під час обробки землі на околицях Чернігова трактор наїхав на міну, після чого вона вибухнула.

"На щастя, водій трактора залишився неушкодженим. Інша інформація уточнюється", - зазначають військові.

Фото: у Чернігові на міні підірвався трактор (t.me/ok_pivnich)

Нагадаємо, під Ізюмом у Харківської області на міні підірвалася сільськогосподарська техніка з людьми. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Також нещодавно у Київській області діти виявили протипіхотну міну з розтяжкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.