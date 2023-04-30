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Які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні: пояснення рятувальників

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Неділя 30 квітня 2023 15:18
Які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні: пояснення рятувальників Фото: рятувальники розповіли українцям про типи протипіхотних мін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники виявляють велику кількість протипіхотних мін у населених пунктах, які перебували під окупацією росіян. До них заборонено наближатися цивільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС зазначають, що вибух міни може статися, коли хтось наближається або торкається неї. Під час вибуху людина може зазнати травм або загинути.

Фото: типи протипіхотних мін (t.me/dsns_telegram)

"За способом заподіяння шкоди протипіхотні міни бувають фугасні та осколкові. Осколкові міни зазвичай мають готові вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни завдають шкоди вибухом", - уточнюють рятувальники.

Вони додають, що є кілька типів протипіхотних мін:

  • протипіхотна осколкова міна (встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпитися до предметів навколишнього середовища);
  • протипіхотна міна ударної дії (активується під тиском ваги, має зелене забарвлення з чорним елементом зверху у вигляді хреста);
  • протипіхотна міна натискної дії (пластиковий корпус зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається після натиску на міну, наприклад, ногою);
  • протипіхотна осколкова міна, яка керується розтяжкою (металевий корпус закопується в землю, а на поверхні залишається тільки детонатор. Коли людина зачіпає розтяжку, міна піднімається вгору і вибухає);
  • протипіхотна осколкова міна натяжної дії (міна є частиною розтяжки. До верхньої частини кріпиться дріт і коли нога чіпляється за розтяжку, міна вибухає).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні рятувальники найчастіше знаходять мінометні міни.

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ДСНС Вибух боєприпасів Війна Росії проти України
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