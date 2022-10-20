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Скільки РФ уже призвала людей в рамках мобілізації: відповідь Міноборони України

Фото: мобілізація у Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на середину жовтня в рамках мобілізації у Росії призвали близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу.

Маляр, посилаючись на динні українські розвідки, зазначила, що Росії вдалося мобілізувати приблизно 66% від заявленого плану.

"За наявними даними, триває доукомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Це відбувається у всіх військових округах, флоті та повітряних військах", - розповіла вона.

При цьому заступник міністра оборони наголосила, що у зв'язку з прискореними темпами мобілізації у РФ зберігаються проблеми з відсутністю достатньої кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази, речового майна, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій призваних.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації керівником Кремля Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи в РФ.

Як відомо, мобілізація в Росії відбувається з 21 вересня.

Російська влада пообіцяла навчити мобілізованих перед відправкою на фронт. Проте вже за кілька днів після початку мобілізації українські військові почали брати в полон перших призовників.

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Мобілізація в Росії