Сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации: ответ Минобороны Украины

По состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр на брифинге.
Маляр ссылаясь на дынные украинской разведки отметила, что России удалось мобилизовать примерно 66% от заявленного плана.
"По имеющимся данным, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков общей численностью около 146 тысяч человек. Это происходит во всех военных округах, флоте и воздушных войсках", - рассказала она.
При этом замминистра обороны подчеркнула, что в связи с ускоренными темпами мобилизации у РФ сохраняются проблемы с отсутствием достаточного количества казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям призванных.
Напомним, по данным аналитиков ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.
Как известно, мобилизация в России проходит с 21 сентября.
Российские власти пообещали обучить мобилизованных перед отправкой на фронт. Однако уже через несколько дней после начала мобилизации украинские военные начали брать в плен первых призывников.
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