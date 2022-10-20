RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько РФ уже призвала людей в рамках мобилизации: ответ Минобороны Украины

Фото: мобилизация в России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

По состоянию на середину октября в рамках мобилизации в России призвали около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр на брифинге.

Маляр ссылаясь на дынные украинской разведки отметила, что России удалось мобилизовать примерно 66% от заявленного плана.

"По имеющимся данным, продолжается доукомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков общей численностью около 146 тысяч человек. Это происходит во всех военных округах, флоте и воздушных войсках", - рассказала она.

При этом замминистра обороны подчеркнула, что в связи с ускоренными темпами мобилизации у РФ сохраняются проблемы с отсутствием достаточного количества казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества, а также инструкторов для надлежащей подготовки к боевым действиям призванных.

Напомним, по данным аналитиков ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.

Как известно, мобилизация в России проходит с 21 сентября.

Российские власти пообещали обучить мобилизованных перед отправкой на фронт. Однако уже через несколько дней после начала мобилизации украинские военные начали брать в плен первых призывников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России