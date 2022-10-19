Аналітики ISW фіксують соціальний розлом у РФ через нерівномірне проведення Путіним мобілізації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії диктатора підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

"Стрілянина 15 жовтня на полігоні в Бєлгородській області, ймовірно, була природним наслідком політики Кремля, що продовжує використовувати бідне населення та представників нацменшин для формування збройних сил, одночасно захищаючи етнічних росіян і заможніших громадян Росії", - вказують у звіті.

В ISW підкреслили, що у РФ відповідальність за стрілянину поклали на двох примусово мобілізованих етнічних таджиків, а р осійський інформаційний простір здебільшого відповів жорстокою ксенофобською риторикою проти середньоазіатських мігрантів та інших периферійних соціальних груп.

Мобілізація виявила системні розломи

Фахівці навели слова депутата Держдуми Сергія Миронова, який 18 жовтня заявив, що мобілізація виявила системні розломи в російській імміграційній системі.

Він звинуватив військових комісарів у пропуску людей, які становлять загрозу безпеці РФ, до збройних сил і у тому, що вони активно набирають до армії вихідців із Центральної Азії.

Миронов також запропонував ввести мораторій на надання російського паспорта громадянам Таджикистану.