Скільки разів зустрічалися та про що говорили Трамп і Путін

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Переговори лідерів США та РФ: скільки їх було

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрічалися щонайменше 5 разів. Всі ці зустрічі відбулися ще за першої каденції Трампа на посаді лідера США.

Саміт G20 у Німеччині

Вперше після обрання 45-м президентом Штатів Дональд Трамп особисто переговорив із Володимиром Путіним під час саміту G20 у Гамбурзі в липні 2017.

На полях заходу керівники країн мали дві зустрічі. Перша, офіційна, була присвячена обговоренню ймовірного втручання РФ у вибори президента США. За її результатами Путін заявив, що як йому здається, Трамп прийняв його запевнення в тому, що Москва не втручалася у вибори.

Також Трамп та Путін поспілкувалися того ж дня у неформальній обстановці - під час вечері лідерів країн G20. Президент США підсів за стіл очільника РФ та говорив із ним близько години через перекладача. Деталі цієї бесіди не розголошувалися.

Саміт АТЕС у В'єтнамі

Друга зустріч лідерів США та Росії відбулася на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі в листопаді 2017. Трамп та Путін потиснули один одному руки під час церемонії фотографування та коротко переговорили під час вечері.

Офіційної окремої розмови щодо конкретних питань не відбулося. На той момент відносини країн були напруженими. Вашингтон запровадив нові санкції проти Москви через війну на сході України, на що Кремль поставив вимогу скоротити кількість дипломатичних представників США у РФ.

Двостороння зустріч у Гельсінкі

Перші повноцінні двосторонні переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулися 16 липня 2018 в Гельсінкі (Фінляндія). Серед головних тем зустрічі були питання війни в Україні та будівництво газопроводу "Північний потік-2". Також говорили про міжнародний тероризм, Сирію, Корейський півострів і втручання в американські вибори.

На підсумковій пресконференції президенти заявили, що домовилися працювати над покращенням двосторонніх відносин. Трамп у своїх заявах не згадував про Україну, а от Путін наголосив на важливості реалізації Мінських домовленостей і, на його думку, США мали б також "більш рішуче наполягати на цьому і налаштовувати на це українське керівництво".

Кремлівський диктатор зазначив, що для РФ питання Криму закрите попри те, що США вважають дії Кремля щодо анексії півострова незаконними.

Стосовно "Північного потоку-2" на переговорах Путін запевняв Трампа, що збереже транзит газу через Україну, коли новий газопровід у Європу запрацює.

Очільник Білого дому натомість висловив упевненість, що будівництво газопроводу не є найкращим рішенням. Також Трамп розповів, що обговорював цю тему "в доволі жорстких тонах" із тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Зустріч на саміті G20 в Аргентині

Дональд Трамп та Володимир Путін були присутні на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині у листопаді 2018. Проте під час заходу вони обмінялися лише кількома репліками і навіть не потиснули руки.

Коли лідери держав збиралися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього і надалі тримався на відстані від очільника Росії.

Відомо, що президент США спочатку планував офіційну зустріч з лідером Кремля, але скасував її через захоплення РФ українських моряків біля Керченської протоки.

Переговори на саміті G20 в Японії

Ще одна зустріч між Трампом і Путіним відбулася 28 червня 2019 під час саміту G20 в Осаці. Переговори у форматі делегацій тривали понад годину.

Лідери країн обговорили ситуацію в Україні, але очікуваного питання щодо звільнення українських моряків із російського полону не торкалися. Загалом жодних конкретних рішень щодо України не було озвучено.

За підсумками зустрічі обидві сторони висловили бажання поліпшити відносини між США і Росією. Крім того, Трамп публічно звернувся до Путіна з проханням не втручатися у вибори в США 2020.

Телефонний дзвінок Трампа Путіну в лютому

За кілька тижнів після інавгурації на посаду 47-го президента США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із очільником РФ Володимиром Путіним. Це сталося 12 лютого 2025.

Глава Білого дому назвав розмову "тривалою і дуже продуктивною". Під час переговорів сторони обговорювали війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми.

Президент США уточнив, що вони з російським диктатором "розмірковували" про те, як США і Росія "успішно воювали разом" під час Другої світової, і як РФ "втратила" десятки мільйонів людей.

"Ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною", - заявив Трамп.

Також він розповів, що домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, включно з взаємними візитами. Після розмови з лідером РФ Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна 18 березня

Президент США анонсував нову телефонну розмову із главою Росії у вівторок, 18 березня.

Дональд Трамп висловив сподівання, що разом із Володимиром Путіним вони "зможуть зробити деякі заяви" щодо пропозиції США щодо встановлення перемир'я в Україні.

За словами очільника Білого дому, він говоритиме з кремлівським диктатором про "розділ певних активів", зокрема, "територій та електростанцій". Як припускають західні ЗМІ, на переговорах Трампа та Путіна, ймовірно, буде порушено питання і про контроль над захопленою російськими військами Запорізької АЕС.

Більше про заплановану на 18 березня розмову Трампа і Путіна йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації ВВС, "Голос Америки", CNN, заява Трампа в соцмережі Truth Social.