Сколько раз встречались и о чем говорили Трамп и Путин

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Переговоры лидеров США и РФ: сколько их было

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встречались не менее 5 раз. Все эти встречи прошли еще во время первой каденции Трампа в должности лидера США.

Саммит G20 в Германии

Впервые после избрания 45-м президентом Штатов Дональд Трамп лично переговорил с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге в июле 2017.

На полях мероприятия у руководителей стран состоялось две встречи. Первая, официальная, была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США. По ее результатам Путин заявил, что как ему кажется, Трамп принял его заверения в том, что Москва не вмешивалась в выборы.

Также Трамп и Путин пообщались в тот же день в неформальной обстановке - во время ужина лидеров стран G20. Президент США подсел за стол главы РФ и говорил с ним около часа через переводчика. Детали этой беседы не разглашались.

Саммит АТЭС во Вьетнаме

Вторая встреча лидеров США и России состоялась на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме в ноябре 2017. Трамп и Путин пожали друг другу руки во время церемонии фотографирования и коротко переговорили во время ужина.

Официального отдельного разговора по конкретным вопросам не состоялось. На тот момент отношения стран были напряженными. Вашингтон ввел новые санкции против Москвы из-за войны на востоке Украины, на что Кремль потребовал сократить количество дипломатических представителей США в РФ.

Двухсторонняя встреча в Хельсинки

Первые полноценные двусторонние переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина прошли 16 июля 2018 в Хельсинки (Финляндия). Среди главных тем были вопросы войны в Украине и строительство газопровода "Северный поток-2". Также говорили о международном терроризме, Сирии, Корейском полуострове и вмешательстве в американские выборы.

На итоговой пресс-конференции президенты заявили, что договорились работать над улучшением двусторонних отношений. Трамп в своих заявлениях не упоминал об Украине, а вот Путин подчеркнул важность реализации Минских договоренностей и, по его мнению, США следовало бы также "более решительно настаивать на этом и настраивать на это украинское руководство".

Кремлевский диктатор отметил, что для РФ вопрос Крыма закрыт несмотря на то, что США считают действия Кремля по аннексии полуострова незаконными.

По поводу "Северного потока-2" на переговорах Путин уверял Трампа, что сохранит транзит газа через Украину, когда новый газопровод в Европу заработает.

Глава Белого дома, в свою очередь, выразил уверенность, что строительство газопровода не является лучшим решением. Также Трамп рассказал, что обсуждал эту тему "в достаточно жестких тонах" с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча на саммите G20 в Аргентине

Дональд Трамп и Владимир Путин присутствовали на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине в ноябре 2018. Однако во время мероприятия они обменялись несколькими репликами и даже не пожали руки.

Когда лидеры государств собирались для совместного фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо него и продолжал держаться на расстоянии от главы России.

Известно, что президент США изначально планировал официальную встречу с лидером Кремля, но отменил ее из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе.

Переговоры на саммите G20 в Японии

Еще одна встреча между Трампом и Путиным состоялась 28 июня 2019 во время саммита G20 в Осаке. Переговоры в формате делегаций продолжались более часа.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, но ожидаемый вопрос об освобождении украинских моряков из российского плена не затрагивали. В целом, никаких конкретных решений по Украине не было озвучено.

По итогам встречи обе стороны выразили желание улучшить отношения между США и Россией. Кроме того, Трамп публично обратился к Путину с просьбой не вмешиваться в выборы в США 2020.

Телефонный звонок Трампа Путину в феврале

Через несколько недель после инаугурации на пост 47-го президента США Дональд Трамп пообщался по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Это произошло 12 февраля 2025.

Глава Белого дома назвал разговор "длительным и очень продуктивным". В ходе переговоров стороны обсуждали войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы.

Президент США уточнил, что они с российским диктатором "размышляли" о том, как США и Россия "успешно воевали вместе" во время Второй мировой, и как РФ "потеряла" десятки миллионов человек.

"Мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной", - заявил Трамп.

Также он рассказал, что договорился с Путиным "очень тесно" работать вместе, включая взаимные визиты. После разговора с лидером РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Что известно о разговоре Трампа и Путина 18 марта

Президент США анонсировал новый телефонный разговор с главой России во вторник, 18 марта.

Дональд Трамп выразил надежду, что вместе с Владимиром Путиным они "смогут сделать некоторые заявления" о предложении США по установлению перемирия в Украине.

По словам главы Белого дома, он будет говорить с кремлевским диктатором о "разделе определенных активов", в частности, "территорий и электростанций". Как предполагают западные СМИ, на переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

Больше о запланированном на 18 марта разговоре Трампа и Путина можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации BBC, "Голос Америки", CNN, заявление Трампа в соцсети Truth Social.