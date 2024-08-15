Скільки ракетоносіїв у Чорному морі та який залп "Калібрів": зведення ВМС

При цьому, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Також російських суден немає й у Середземному морі, хоча до цього, зазвичай, військові фіксували два кораблів, один з яких був носієм "Калібрів".

Як зазначають у ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 11 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ставить під загрозу безпеку судноплавства в регіоні.