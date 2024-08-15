Сколько ракетоносителей в Черном море и какой залп "Калибров": сводка ВМС

При этом по состоянию на 06:00 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Также российских судов нет и в Средиземном море, хотя до этого обычно военные фиксировали два корабля, один из которых был носителем "Калибров".

Как отмечают в ВМС, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 11 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая систему автоматической идентификации (AIS), которая ставит под угрозу безопасность судоходства в регионе.